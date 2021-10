Aufgrund von Arbeiten an Versorgungsleitungen wird in Kirchderne die Straße Im Karrenberg von Dienstag, 12. Oktober, an für die Dauer von rund drei Tagen nicht befahrbar sein.

Die Buslinie 417 (Kirchderne U - Logistikpark Westfalenhütte) von DSW21 wird umgeleitet. Die Haltestellen „Kirchderne Bf“, „Bomheuerweg“ und „Kirchderne“ entfallen. Als Ersatzhaltestellen können die Haltestellen der Linie 427 genutzt werden.

DSW21 bittet um Verständnis.

Weitere Infos online auf www.bus-und-bahn.de (mobil: bub.mobi) unter "Verkehrsmeldungen".