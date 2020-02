Ein nicht nur volles, sondern auch ein sehr begeistertes Haus – das ist die Zusammenfassung des Tages der offenen Tür an der Albert-Einstein-Realschule (AER) in Scharnhorst.

Viertklässler und ihre Eltern konnten sich von den Räumlichkeiten, Fächern und Menschen an der AER an der Gleiwitzstraße 200 ein lebendiges Bild machen. Mitmach-Aktionen und Experimente in den naturwissenschaftlichen Fächern lockten die Grundschüler in die Klassenräume, ausgefallene Tanzdarbietungen in die Turnhalle.

Bei einem ersten Rendezvous mit der neuen Fremdsprache und der französischen Kultur konnten die Grundschüler in diesem Jahr nun auch ihre erste Französischstunde erleben und kurze Sätze lernen.

Führungen über das gesamte Schulgelände gaben den Besuchern Einblicke in die kleine, aber feine Schule, an der sich alle mit Namen anreden können und die Anonymität der großen Schulmodelle undenkbar ist.

Offenbar alles Grund genug auch für zahlreiche ehemalige Schüler*innen, ihre alte Wirkungsstätte am Tag der offenen Tür zu besuchen. Regen Austausch konnte man im traditionellen "Einstein-Café" beobachten, in dem man wahlweise vom Jahrgang 9 gebackene Kuchen oder deftigen Leberkäse, vom Förderverein serviert, verspeiste. Wer zwischendurch Appetit bekommen hatte, konnte während des Rundgangs Station machen, bei frischen Waffeln oder am Schoko-Brunnen.