Bauherr und Investor Michael Türk von der ProKiga Grävinghoffweg Dortmund GmbH & Co. KG, sein Architekt Shakib Dadgar sowie Vorstandsvorsitzender Georg Rupa und Kita-Abteilungsleiterin Elke Krause vom Caritasverband Dortmund als künftigem Einrichtungsträger haben mit Unterstützung des Evinger Bezirksbürgermeisters Oliver Stens gestern (1.12.) den offiziellen ersten Spatenstich für die künftige Caritas-Kindertagesstätte Grävinghoffweg im Evinger Norden vollzogen.

Die Kinder und die Caritas freuen sich auf die zukünftige Kindertagesstätte. "Nach einer langen Phase der Baugenehmigung kann der Bau nun endlich beginnen", so Michael Türk.

Nach bereits sehr aufwendigen Erdarbeiten - es wurden alte Kellerfundamente gefunden - kann nun kurzfristig die Bodenplatte gegossen und somit der Rohbau begonnen werden. "Wir gehen bei planmäßiger Einhaltung des Bauzeitenplans von einer Fertigstellung im Frühjahr oder Sommer 2022 aus,", nennt Bauherr Türk eine prognostizierte Bauzeit von rund 18 Monaten.

Die Kindertagesstätte wird auf dem 2.941 Quadratmeter großen Grundstück östlich der Evinger Straße Kinder in sechs Gruppen Kinder betreuen können. Über der Kita Grävinghoffweg werden laut Türk in den Obergeschossen zudem neun Wohnungen entstehen, die durch ihre Größe zwischen 80 und 130 Quadratmetern Wohnfläche "optimal für junge Familien oder aber auch Senioren geeignet sind", ergänzt der Bauherr. Das Gebäude wird vollständig barrierefrei errichtet und hält laut Türk den hochwertigen KfW-Standard ein.

Der Caritasverband, der aktuell bereits Träger von sieben Kindertageseinrichtungen in Dortmund ist, wird übrigens bereits Anfang 2021 mit zwei weiteren Kitas in der Stadt an den Start gehen. Für die verschiedenen Standorte werden noch Erzieher*innen gesucht, die sich jederzeit bei der Caritas Dortmund bewerben können online auf karriere.caritasdortmund.de.