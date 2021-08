Den nächsten Fahrradaktionstag veranstaltet der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC), Kreisverband Dortmund, am Samstag, 21. August in der Zeit von 10 bis 14 Uhr in der Jugendverkehrsschule Fredenbaum, Münsterstr. 270c, gelegen zwischen Lindenhorst und der Nordstadt.



Eltern oder Großeltern, die mit ihren Kindern zwar im Schonraum, aber doch auf kleinen Straßen für deren sichere Zukunft im Straßenverkehr üben möchten, sind dazu eingeladen. Die ganz Kleinen können auch Roller oder Laufrad fahren und die Fahrradlehrer des ADFC helfen beim Erlernen des Fahrradfahrens. Wenn die Zeit es zulässt, gibt es am Schluss noch eine kleine Ausfahrt durch den angrenzenden Fredenbaum-Park.

Es empfiehlt sich, das eigene Fahrzeug und den eigenen Helm mitzubringen. Es sind aber auch einige Helme, Fahrräder und Roller vor Ort.

Anmeldungen werden erbeten per E-Mail an radfahrjugend@adfc-dortmund.de.(NA)

Homepage: https://dortmund.adfc.de.