𝔹𝕒𝕓𝕪 - 𝔹𝕒𝕤𝕚𝕤 - 𝕂𝕦𝕣𝕤 - 𝕆ℕ𝕃𝕀ℕ𝔼 (nur 1 Termin oder Minikurs)

Säuglinge 4.-10. Lebenswoche mit Mama❣️

Liebe junge Mamas von überall aus Deutschland🎈,

seid ihr auch von Corona betroffen und eure Kurse finden nicht statt? 🤔

Mit einem ganz kleinen Säugling hat man doch so viele Fragen❓

Man kennt die kleinen Tricks, wie sich ein Baby ablegen lässt, ohne dass es sofort wieder auf den Arm möchte, noch nicht. Vielleicht hat man vom Handling noch gar nicht so viel mitbekommen. Wie kann ich meinem Baby die Bauchlage erleichtern, ohne dass es weint oder das Köpfchen nach vorn fällt? Hat es Bauchweh? Oder warum krümmt es sich?

Wann kann ich denn nun mit der Beikost starten? 🥕🥑🥦

Und welche Lieder könnte ich singen?🎼

In unserem neuen Onlineangebot kannst du etwas über unsere Themen erfahren oder deine eigenen Fragen stellen. Wir freuen uns auf Euch!

Der Kurs bietet Begleitung und Beratung zu allerlei Themen und natürlich Antworten auf viele Fragen.

𝔹𝕒𝕓𝕪 - 𝔹𝕒𝕤𝕚𝕤 - 𝕂𝕦𝕣𝕤 - 𝕆ℕ𝕃𝕀ℕ𝔼

Säuglinge 4.-10. Lebenswoche mit Mama❣️

==> einmaliges Online Meeting über Zoom

Kursleitung: Mandy Heinrichs

aktueller Termin: Donnerstag 02.04.2020 11.00 Uhr oder

==> aufbauend als Minikurs mit 3 Terminen siehe Homepage!

- mind. 3 Teilnehmer/innen - max. 5 Teilnehmer/innen

- ca. 60 - 90 min

- Einzeltermin auf Anfrage realisierbar

- ca. 45 - 60 min

Inhalte:

- Handling (Drehen, Aufnehmen, Ablegen etc.)

- Bauchlage, Symmetrie

- 2 Streichellieder

- Fußmassage und mehr

- Eure Fragen

Anmeldung: https://www.kurse-fuer-kinder.de/online---babykurse

==> Die "Kursstunde" findet online mit der Meetingsoftware Zoom statt.

Zoom ist für Euch kostenfrei und ganz einfach zu bedienen.

Du musst nichts weiter tun, als dir für Smartphone/Tablett/ die App für das Smartphone runter zu laden und zu installieren.

https://zoom.us/join

Hier findest du ein Video mit einer Anleitung für Zoom:

https://www.youtube.com/watch?v=hxa9wip7AvM

Für den Online-Kurs bekommst du nach Deiner Zahlung einen Link. Den Klickst du an und gibst noch dein Mikrofon und deinen Bildschirm frei. Mach es dir mit deinem Baby gemütlich, am besten auf dem Boden, dein Laptop oder Handy sicher auf der Couch plaziert.

Das ist ganz einfach.

Bei Bedarf kann man einen Folgetermin zum Vertiefen anfragen.