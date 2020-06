Weiterführende Kontaktpersonen-Nachverfolgungen zu den positiven Coronavirus-Fällen vom Wochenende haben am heutigen Sonntag (21.6.) ergeben, dass neben der Evinger Graf-Konrad-Grundschule, die nach dem positiven Test eines Kindes bereits geschlossen wurde, weitere Schulen in Dortmund betroffen sind, darunter neben drei Berufskollegs in der Innenstadt auch die Evinger Hauptschule Am Externberg.



Weil die Kontaktpersonen der Infektionsfälle nicht sicher eingegrenzt werden können, hat das Gesundheitsamt der Stadt Dortmund in Absprache mit der jeweiligen Schulleitung aus infektionshygienischer Sicht nach der Graf-Konrad-Grundschule an der Grävingholzstraße 59 das Fritz-Henßler-Berufskolleg, das Robert-Bosch-Berufskolleg, das Robert-Schuman-Berufskolleg sowie die Hauptschule Am Externberg, Evinger Parkweg 10, bis zu den Sommerferien geschlosssen.

Laut Mitteilung der Stadt handelt sich um neue Fälle vom Wochenende, die in keinem Zusammenhang zum sonstigen bekannten Infektionsgeschehen stehen.