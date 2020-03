Traditionell haben die Wohnungsgesellschaft Dogewo21 und der Mieterbeirat auch in 2019 den traditionellen Balkonblumenwettbewerb in der Siedlung in Scharnhorst durchgeführt. Auf einem gemeinsamen Rundgang hatte die Jury im vergangenen Sommer die Bepflanzung der Balkone bewertet.

Die Mieter*innen mit den schönsten Balkonen wurden jetzt mit Gutscheinen für den Kauf von gärtnerischem Bedarf belohnt. Regine Stoerring und Tanja Meier von Dogewo21 und Ulrike Struck, die Vorsitzende des Mieterbeirats, übergaben die Gutscheine jetzt im Franziskus-Zentrum in Scharnhorst. Die 22 Gewinner*innen waren an diesem Abend auch zu einem gemeinsamen Imbiss eingeladen.

P.S.: Der Mieterbeirat von Dogewo21 in Scharnhorst wird auch 2020 ein Starterpaket mit Blumenerde und Balkonpflanzen für die neue Saison an die Mieter*innen verteilen. Als Termin ist Samstag, 9. Mai, geplant. Alle Mietparteien in der Siedlung erhalten ihre Gutscheine dafür rechtzeitig.