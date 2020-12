Nachhaltige und schöne selbstgebaute Geschenke für Weihnachten sind nur ein Resultat des Nachhaltigkeitsprojekts „Global-Neutral - voll normal!“ der AWO-Jugendfreizeitstätte (JFS) Derne.

Dazu gibt es bald ein Video, in dem es um die Herstellung von Kosmetik geht – sehr zur Freude besonders der Teilnehmerinnen. Doch auch der eine oder andere Projektteilnehmer kann sicherlich damit etwas anfangen oder hat so schon ein schönes Weihnachtsgeschenk für Mutter, Oma oder Schwester.

Ziel: Nachhaltig denken und handeln - ganz spielerisch

Wichtig ist dem Team der Arbeiterwohlfahrt jedoch insgesamt die Förderung nachhaltigen Denkens und Handelns durch einen spielerischen und erlebnisreichen Anstoß von Veränderungsprozessen in Bezug auf das eigene Verhalten, den Konsum und ein bewusstes Umgehen mit der Umwelt.

Das Projekt ist in unterschiedliche Module unterteilt, die sich mit den verschiedenen Themen gesunde/ausgewogene Ernährung, Nachhaltigkeit, Verschwendung/Upcycling und Fairer Handel/Konsum befassen.

Bei Workshops in den Sommer- und Herbstferien setzten sich die jungen JFS-Besucher*innen bereits mit Solarenergie und Windkraft auseinander. Zudem wurden Hochbeete gebaut, in denen im Frühjahr Gemüse und Kräuter angebaut werden sollen.

Während des aktuellen Light-Lockdowns wird der Kontakt digital gehalten: Die Kinder bekommen wöchentlich Koch-Videos zur Verfügung gestellt, die im Vorfeld im Jugendhaus gedreht wurden. Jede Woche geht nun ein neues Video viral und die für das Rezept benötigten Zutaten werden den Projektteilnehmer*innen durch Mitarbeiter*innen zugestellt.

Der herzliche Empfang an der Haustür und vor allem auch die tollen Rückmeldungen per Foto oder Video zeigen deutlich, mit wieviel Spaß und Freude die Kinder am Projekt teilnehmen.

Zusätzlich zu den Videos und Zutaten werden die Projektkinder wöchentlich mit Infoblättern versorgt über die saisonalen und regionalen Zutaten des jeweiligen Rezepts. So kann auf diesem Weg eine Auseinandersetzung mit dem Thema Ernährung und Klima stattfinden.

Info:

 Seit Sommer dieses Jahres führt die AWO-Jugendfreizeitstätte Derne, Hardenbergstr. 1-3, das Projekt „Global-Neutral - voll normal!“ durch. Es wird gefördert durch das NRW-Landesministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration.

Kontakt:

 Wilhelm Hoffstiepel, Leitung OKJA & Streetwork, AWO offene Kinder- & Jugendarbeit/Streetwork

 AWO-Jugendfreizeitstätte Derne, Hardenbergstr. 1-3, 44329 Dortmund-Derne

 Tel. 0231/890423 (Di-Fr, 15-21 Uhr)

 Homepage: www.awo-jfsderne.de