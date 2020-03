Aufgrund der zur Eindämmung der Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie getroffenen Maßnahmen wurden - nach Drucklegung der aktuellen Gemeindenachrichten (15.-29.3.) - im Pastoralen Raum Kirche Dortmund-Nordost sämtliche Veranstaltungen in den Räumlichkeiten und in Trägerschaft der katholischen Gemeinden abgesagt - mit Ausnahme der Gottesdienste.

Für diese gelten Vorsichtsmaßnahmen: reduzierter Friedensgruß, keine Mund-Kommunion, ausreichend Abstand zwischen den Gottesdienstteilnehmern.

Bei Fragen zu Einzelfällen sollten sich die Gemeindemitglieder in St. Bonifatius, St. Immaculata, Franziskus, St. Michael, St. Petrus Canisius und St. Johannes Baptista an die jeweilige Gemeinde in Kirchderne, Alt-Scharnhorst, Scharnhorst, Lanstrop, Husen bzw. Kurl wenden.