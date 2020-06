Auf der L684, der Walther-Kohlmann-Straße, in Dortmund-Derne saniert die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Ruhr ab Freitag (3.7.) die Fahrbahn zwischen den Kreuzungen Gneisenauallee und Flautweg.

Deshalb ist die Fahrbahn in Fahrtrichtung Lünen-Gahmen an den ersten beiden Wochenenden im Juli gesperrt, hinzu kommt eine Sperrung in beide Fahrtrichtungen - Kirchderne und Gahmen - ein Wochenende später. Eine Umleitung für Kfz führt über die Gneisenauallee und den Flautweg, Lkw werden weiträumiger umgeleitet.

In Richtung Lünen ist die L684 in diesem Bereich von Freitag (3.7.), 19 Uhr, bis Montag (6.7.), 5 Uhr, sowie von Freitag (10.7.), 19 Uhr, bis Montag (13.7.), 5 Uhr, gesperrt. Die Sperrung beider Fahrtrichtungen findet statt von Samstag (18.7.), 17 Uhr, bis Montag (20.7.), 5 Uhr.

In diesen Zeiträumen erneuert die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Ruhr auf dem etwa 400 Meter langen Teilstück der Walther-Kohlmann-Straße die Fahrbahn. Dafür wird die alte Fahrbahndecke zum Teil bis auf eine Tiefe von 20 Zentimeter abgefräst und in mehreren Schichten neu aufgetragen.

Straßen.NRW investiert für die Sanierung des etwa 1,3 Kilometer langen Teilstücks der L684 rund 800.000 Euro aus Landesmitteln.