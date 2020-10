Vom 13. bis zum 24. Oktober, immer dienstags bis samstags von 14 bis 18 Uhr Uhr, wird in der Jugendfreizeitstätte (JFS) Eving, Württemberger Str. 8, ein Herbstferien-Programm unter dem Motto „Natur erleben“ angeboten.

Zusammen mit dem Kinder- und Jugendtreffs Brechten wird es in der JFS Eving ein gemeinsames Programm für Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren geben. Die Erkundung von Lebensräumen der Tiere, Vogelfutter mischen, das Basteln von Herbstdekorationen, der Bau eines Insektenhotels und verschiedene Ausflüge stehen zur Wahl.

Mit dem Thema „Natur und Umwelt“ wird übrigens ein weiterer Vorschlag aus den Jugendforen im Stadtbezirk Eving als Angebot umgesetzt.

Für die teilnehmenden Mädchen und Jungen sind die Angebote kostenlos.

Für die beiden geplanten Ausflüge zum Naturmuseum und zum Naturwildpark Granat in Haltern am See gelten andere Zeiten.

Detailinformationen zu den Anmeldungen, Einwilligungserklärungen, den Ausflügen und zu den jeweils aktuellen Abstands- und Hygienebestimmungen gibt es vor Ort in der JFS Eving, Tel. 0231/852093, bei den beiden Ansprechpartnerinnen Sandra Kampmann (Mail: skampmann@stadtdo.de) und Carmen Vigil-Acebo (Mail: cvigil-acebo@stadtdo.de).