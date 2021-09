Am Dienstag (28.9.) bleibt das Naturmuseum Dortmund am Rande Evings für Besucher*innen geschlossen. Am Mittwoch (29.9.) öffnet es erst ab 13 Uhr. Grund ist eine Fachtagung des Deutschen Museumsbundes.

Das vor einem Jahr mit einer neuen Dauerausstellung wiedereröffnete und komplett renovierte Naturmuseum an der Münsterstraße 271 ist Schauplatz einer Tagung des Arbeitskreises „Ausstellungen“.

Zu Gast sind rund 60 Teilnehmer*innen aus Museen und Gestalterbüros aus ganz Deutschland, um sich unter dem Titel „(Nach-)gebaute Wirklichkeit“ über die Darstellung von Lebenswelten, Innen- und Außenräumen, Szenerien, Landschaften oder historischen Zeitabschnitte in Museen auszutauschen.