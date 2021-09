Am Samstag, 2. Oktober, von 10 bis 16 Uhr findet in der Evangelischen Kirchengemeinde Scharnhorst (Auferstehungskirche), Friedrich-Hölscher-Str. 393, in Alt-Scharnhorst ein Flohmarkt statt. Angeboten werden Bücher, CDs, LPs, Bilder, Deko, Handarbeiten, Spiele, Porzellan und vieles andere mehr.

"Wir wollen Platz schaffen für Neues. Es lohnt sich, zu stöbern", wirbt Pfarrerin Ruth Niehaus. Tische seien in ausreichenden Abständen gestellt und Hygienevorschriften würden beachtet. Für den kleinen Hunger zwischendurch gibt es Waffeln und Kaffee.

Der Flohmarkt-Erlös ist für die Ausstattung des neuen Gemeinderaumes vorgesehen.