Ergebnisse des Projekts „Rund um das Tonstudio – Audioproduktion in Theorie und Praxis!" werden am Mittwoch, 23. September, in der Zeit von 9 bis 13.45 Uhr bei vier Terminen in der KulturWerkstatt Lindenhorst bei der dobeq, der gemeinnützig arbeitende Bildungsträgertochter der Arbeiterwohlfahrt (AWO), präsentiert.

Unter Leitung von Markus Mayersieck und Gregor Ruhl wirkten sechs Teilnehmer*innen der Förderzentren an diesem Projekt mit. Diese hatten die Möglichkeit, sechs Wochen lang innerhalb des Workshops die Produktionsabläufe einer Audioproduktion kennenzulernen und diese mitzugestalten. Entstanden sind dabei ein Radiospot zu den Förderzentren sowie ein Gute-Nacht-Hörspiel.

An diesem Tag sollen aber nicht nur Radiospot und Hörspiel präsentiert werden. Die Akteure des Projektes werden den Besucher*innen zeigen, was sie in den letzten Wochen im Tonstudio alles erlebt und gelernt haben. Dazu werden Mitmach-Aktionen angeboten wie die Bedienung eines Mischpults, Keyboard- und Schlagzeug-Spiel.

Aufgrund der Hygienevorgaben können nur Gruppen mit maximal 15 Personen durch die Veranstaltung geführt werden. Folgende vier Gruppentermine sind am 23.9. von 9 bis 10 Uhr, 10.15 bis 11.15 Uhr, 11.30 bis 12.30 Uhr und 12.45h bis 13.45 Uhr bei der dobeq GmbH, KulturWerkstatt Lindenhorst, Lindenhorster Str. 38, vorgesehen.

Anmeldungen per E-Mail an berufstarter@web.de.