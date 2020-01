Das Seniorenbüro und das Städtische Begegnungszentrum Scharnhorst laden für Mittwoch, 29. Januar, von 10 bis 12 Uhr zu einer Info-Veranstaltung zum geplanten Seminar "Demenz verstehen" ins Begegnungszentrum, Gleiwitzstr. 277, ein.

Menschen, die einen erkrankten Angehörigen selbst pflegen, sehen sich ungeheuren Herausforderungen gegenüber gestellt. Unabhängig davon, ob sie einen nahen Verwandten, einen Freund oder eine Nachbarin pflegen, ist die Belastung enorm. Insbesondere an Demenz erkrankte Menschen stellen die Pflegenden vor enorme Herausforderungen.

Hier soll das Seminar - Angebot „Demenz verstehen“ ansetzen, das Gisela Supsar bei vier Terminen ab dem 5. Februar in Kooperation mit Seniorenbüro und Begegnungszentrum Scharnhorst anbieten will. Supsar ist examinierte Krankenschwester und Pflegeberaterin und wird am 29. Januar über das Seminar, das Information, Unterstützung und Entlastung bietet, einen ersten Überblick geben.

Hierzu erklärt Gisela Supsar: „Die Pflegenden lernen Demenz besser zu verstehen und den leichteren Umgang mit den Betroffenen. Sie tauschen sich untereinander aus und erfahren von den Hilfen, die sie in ihrer Pflegesituation entlasten können.“

Zudem besteht die Möglichkeit, für die Dauer der Seminarteile den/die Pflegebedürftige/n zuhause oder auch in der Betreuungsgruppe des Begegnungszentrums betreuen zu lassen, damit diese/r nicht allein bleibt.

Durch die Pflegekassen finanziert, ist das Angebot für Versicherte aller Krankenkassen kostenfrei.