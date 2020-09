In Vor-Corona-Zeiten hatten die Mitglieder des städtischen Seniorenbeirats im Stadtbezirk Scharnhorst - in der Regel - an jedem ersten Donnerstag im Monat von 10 bis 12 Uhr im Begegnungszentrum Scharnhorst eine offene Sprechstunde angeboten. Dieses kann - coronabedingt - so nicht mehr stattfinden.

Unter Einhaltung strenger Hygienevorgaben kann die Sprechstunde aktuell nur nach vorheriger telefonischer Terminvergabe durch das Seniorenbüro Scharnhorst angeboten werden. Für die Zeit von 10 bis 12 Uhr wird jeweils für die volle Stunde vorab ein Termin vergeben. Start soll am 1. Oktober 2020 sein.

Wie die Seniorenbüro-Mitarbeiter*innen Stephanie Werner-Keller, Ulrich Rönsch und Sven Knicker betonen, sei es bei den persönlichen Beratungsterminen erforderlich, dass die Kunden beim Betreten der Räumlichkeiten einen Mund-Nasen-Schutz tragen, Abstand halten und auch nur einzeln zur Beratung kommen. Der Mund-Nasen-Schutz könne dann während des Gespräches abgenommen werden, da eine mobile Plexiglasscheibe für die Beratung vorhanden ist.

Die Beratung findet im Scharnhorster Begegnungszentrum der Stadt, Gleiwitzstr. 277, statt.

Für Rückfragen zur Sprechstunde bzw. zur Terminvergabe ist das Seniorenbüro Scharnhorst montags bis freitags jeweils in der Zeit von 10 bis 12 Uhr unter Tel. 0231/50-29680 zu kontaktieren.