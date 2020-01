Die Renovierung des Seniorenbüros Eving ist beendet. Ab sofort sind die Räumlichkeiten in der Bezirksverwaltungsstelle Eving am August-Wagner-Platz 2-4 in Eving wieder geöffnet: montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr sowie nach Vereinbarung.

Die zwölf Büros beraten in allen Stadtbezirken u.a. zu Hilfen im Alltag, Pflege, wohnortnahe Kooperation z.B. mit Ärzten, Pflegediensten oder Pflegekassen, Unterstützung für pflegende Angehörige, Wohnen im Alter, bürgerschaftliches Engagement, Begegnungsmöglichkeiten und vieles mehr. Bei Bedarf machen die Mitarbeiter*innen auch Hausbesuche.

 Info/Kontakt: www.seniorenbueros.dortmund.de