Eine Smartphone-Sprechstunde bieten junge Ehrenamtliche von youngcaritas am Donnerstag, 20. Februar, von 16.30 bis 18 Uhr in der Stadtteilbibliothek Eving, August-Wagner-Platz 2-4, an.

Wer kennt das nicht? Man besitzt ein Smartphone und wünschte sich manchmal jemanden, der Zeit hat und einem hilft, wenn man mit dem Handy nicht mehr weiter weiß?

Wer Google, WhatsApp und vieles andere besser verstehen möchte, für den ist die Smartphone-Sprechstunde vermutlich genau das Richtige. Die jungen Ehrenamtliche im Alter zwischen 15 und 30 Jahren beantworten die Fragen der Teilnehmer*innen, fördern einen sicheren Umgang mit dem Smartphone und ermutigen sie, mehr zu üben und auszuprobieren.

Die kostenlose Smartphone-Sprechstunde ist übrigens kein Seminar, man nimmt sich individuell Zeit für jeden.

Eine Anmeldung ist indes erforderlich in der Bücherei Eving, vor Ort am August-Wagner-Platz 2-4, per E-Mail an bibliothek.eving@stadtdo.de oder unter Tel. 0231/50-25446. Ansprechpartnerin ist ggf. Bibliotheksleiterin Regina Hildebrandt. Geöffnet ist die Stadtteilbibliothek dienstags von 10 bis 12 und von 13 bis 17 Uhr, mittwochs von 13 bis 16 Uhr, donnerstags von 10 bis 12 und von 13 bis 18 Uhr sowie freitags von 10 bis 12 Uhr.

INFO:

 youngcaritas ist eine deutschlandweite Plattform für soziales Engagement an 70 Standorten, die sich für Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit einsetzt. In Dortmund sorgen die beim Caritasverband in der Wißstraße beheimateten Netzwerker u.a. dafür, dass ältere Menschen nicht den Anschluss verlieren und bieten z.B. die Smartphone-Sprechstunde an. Mehr Infos online auf www.youngcaritas.de/lokalisiert/nrw/dortmund/dortmund