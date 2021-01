"Lockdown verlängert - Maßnahmen verschärft - nichts mehr zu lesen?" - Dann haben die beiden Stadtteilbibliotheken im Dortmunder Norden gute Neuigkeiten!

Ab sofort (12.1.21) gibt es einen kontaktlosen Medien-Abholservice sowohl in der Stadtteilbibliothek Eving, August-Wagner-Platz 2-4, als auch in der Stadtteilbibliothek Scharnhorst, Mackenrothweg 15. Montags bis Freitags werden sowohl in der Evinger, als auch in der Scharnhorster Bücherei jeweils von 8 bis 16 Uhr Medienwünsche telefonisch oder per E-Mail entgegen genommen.

Es dürfen konkrete Titelwünsche und/oder Themenwünsche angegeben werden. Das individuelle Wunschpaket wird dann vom Team der Stadtteilbibliothek geschnürt. Die vorbestellten Medien können dann zu einem vereinbarten Zeitpunkt im Eingangsbereich der jeweiligen Stadtteilbibliothek kontaktlos abgeholt werden. Dazu muss eine Telefonnummer angegeben werden, unter der der Leser bzw. die Leserin zu erreichen ist.

Büchereileiter Andreas Röhr von der Stadtteilbibliothek Scharnhorst informiert: "Das Medienangebot kann dem Online-Katalog der Stadt- und Landesbibliothek Dortmund - www.bibliotheken.dortmund.de - entnommen werden. Dort können auch die Bestände auf die einzelnen Bibliotheken eingegrenzt werden, so lässt sich ermitteln, ob der gewünschte Titel in ihrer Stadtteilbibliothek bzw. im System der Stadt- und Landesbibliothek Dortmund verfügbar ist." Und wer sich lieber überraschen lassen möchte, gibt einfach nur an, wo die eigenen Medienvorlieben liegen. "Wir stellen dann ein ,Medienpaket' für Sie zusammen", so Andreas Röhr.

Der Scharnhorster Büchereileiter weist zudem darauf hin, dass eine Bestellung direkt vor Ort leider nicht möglich sei, "da wir je nach Ansturm auf unseren Service die Anzahl der Medienwünsche limitieren müssen."

Ausgeliehene Medien werden automatisch verlängert

P.S.: "Für alle, die noch mit Lesestoff von uns versorgt sind und nicht zu uns kommen möchten - kein Problem, alle Medien werden automatisch von uns für die Dauer des Lockdowns verlängert", ergänzt Regina Hildebrandt, Leiterin der Stadtteilbücherei in Eving.

 Kontaktmöglichkeiten zwecks Vorbestellung zur Stadtteilbibliothek Eving bestehen unter Tel. 0231/50-25446 bzw. per E-Mail an bibliothek.eving@stadtdo.de, zur Stadtteilbibliothek Scharnhorst unter Tel. 0231/50-28149 bzw. per E-Mail an bibliothek.scharnhorst@stadtdo.de.