Das Seniorenbüro Scharnhorst bietet in diesem und im nächsten Jahr Spaziergänge durch die einzelnen Stadtteile des Stadtbezirkes im Format einer Rallye an, bei der es darum geht, Fragen zu beantworten. Nach dem gelungenen Auftakt der Reihe in Lanstrop führt die zweite Stadtteilrallye ab dem 27. September durch Kirchderne.

Quiz-Spaziergang führt zu zwölf Stationen

Erneut haben die Büro-Mitarbeiter*innen Sven Knicker, Ulrich Rönsch und Stephanie Werner-Keller eine Route erstellt, bei der es sowohl Neues als auch Bekanntes zu entdecken gibt. Für die Schnitzeljagd, die an zwölf Stationspunkten vorbeiführt, sollten rund eine bis eineinhalb Stunden eingeplant werden. Teilnehmen kann man einzeln, als Paar, als Familie oder auch im Freundeskreis, unabhängig von Tageszeit und Wochentag.

Um Kirchderne besser kennen zu lernen, gibt es neben ein paar interessanten Informationen zu den Stationen auch wieder kleine Rätsel, die es für die Teilnehmer zu lösen gilt, um letztlich ein Lösungswort zu erhalten.

Das Lösungswort kann bis zum 29. Oktober 2021 per Post an das Seniorenbüro Scharnhorst, Gleiwitzstraße 277, in 44328 Dortmund, oder per E-Mail an seniorenbuero.scharnhorst@dortmund.de gesendet werden oder telefonisch unter der Rufnummer 0231/50-29680 mitgeteilt werden.

Mit freundlicher Unterstützung durch das Stadtbezirksmarketing Scharnhorst werden unter allen Einsendungen wieder 15 kleine Preise verlost.

Zudem würde sich das Seniorenbüro über Einsendungen von Fotos der Stationspunkte freuen. Diese sollen nach Abschluss der Reihe in Form einer Collage zunächst im Begegnungszentrum Scharnhorst und später an weiteren Orten im Stadtbezirk öffentlich ausgestellt werden, um den Besucher*innen die unterschiedlichen Facetten des Stadtbezirkes aus Bürgersicht zu zeigen.

Karte der Route und Fragebogen werden per Post zugeschickt

Um an der Rallye teilzunehmen, können sich Interessierte, gerne auch aus anderen Stadtbezirken, unter Tel. 0231/50-29680 oder auf dem Postweg im Seniorenbüro Scharnhorst melden. Die benötigten Unterlagen, eine Karte mit der Route und der Fragebogen zu den Stationspunkten, werden daraufhin kontaktlos per Post versandt.