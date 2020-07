Donnerstag- und Freitagnacht sind mehrere Verbindungsfahrbahnen der Bundesstraße B236 gesperrt. Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Ruhr saniert dort die Fahrbahn.

Von Donnerstag, 23. Juli, 20 Uhr bis Freitag, 24. Juli, 5 Uhr ist die Abfahrt von der B236 auf die Landstraße L663n, der Brackeler Straße, in Fahrtrichtung Borsigplatz gesperrt. Die Auffahrt von der Brackeler Straße auf die B236 in Fahrtrichtung Lünen ist verkürzt. Die Verbindungsfahrbahn in Richtung Brackel bleibt frei.

Von Freitag, 24., 20 Uhr bis Samstag, 25. Juli, 5 Uhr sind dann im Autobahnkreuz Dortmund-Nordost die Verbindungsfahrbahnen von der Autobahn A2 in beiden Fahrtrichtungen auf die B236 in Richtung Lünen sowie von der B236 in Fahrtrichtung Lünen auf die A2 in Richtung Oberhausen gesperrt. Die Auffahrt von der B236 in Fahrtrichtung Schwerte auf die A2 in Richtung Hannover ist verkürzt.

Umleitungen sind ausgeschildert.