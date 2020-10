Die Westholz-Grundschule in Scharnhorst, im Vorjahr noch auf Rang neun, ist bei der Kür im Dortmunder Wettbewerb „UmweltBewussteSchule 2019“ auf den zweiten Platz geklettert. Dafür gab's ein Preisgeld in Höhe von 2000 Euro - ebenso wie für die siegreiche Lichtendorfer Grundschule und die Regenbogen-Grundschule in Mengede auf Platz 3.

Die Westholz-Schüler*in-nen achten im Schulalltag auf viele Regeln für das Energie- und Wassersparen und zur Abfallvermeidung. In der Projektwoche "Umwelt und Energie" wird der Faire Handel besprochen und exemplarisch erprobt.

Platz 9 ging übrigens an das Heisenberg-Gymnasium in Eving, verbunden mit einer Prämie von 700 Euro.