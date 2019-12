Eine volle Judomatte gab es beim letzten Trainingstag der Judokas aus der Abteilung Scharnhorst vom 1.JJJC Dortmund e.V. 1952.

Traditionell werden hier die erfolgreichen Judosportler vom Trainerteam geehrt.

Das Jahr 2019 brachte einige überraschende Erfolge für die Abteilung Scharnhorst.

Im April nahmen die Judoka über 30 Jahre mit Trainer Josef Dawid und dem Vorsitzenden des Gesamtvereins Jürgen Werdeker an den offenen deutschen Meisetrschaften in Maintal teil.

Josef belegte einen 5. Platz und verlor leider nur ganz knapp den Kampf um den Einzug ins Finale.

Jürgen Werdeker konnte überraschend, in einem starken Teilnehmerfeld, das mit einigen deutschen Meistern und Vizemeistern aus den Vorjahren gespickt war, den Titel Deutscher Meister 2019 der Ü30 in der Altersklasse M6 bis 90 Kg mit nach Hause nehmen.

In der Altersklasse U10 war 2019 Konstantin bester Judoka.

In der U13 Jonson und in der U15 Andrey.

Bester Judoka 2019 der U18 wurde Dennis Weber.

Bei den Mädchen und Frauen konnte sich in der U10 Darya Oleshko und in der U13 Michelle Davydova, in der U15 Nicole Eisele und in der U18 Alexandra Eisele 2019 behaupten.

Alle erhielten von der Abteilung Scharnhorst für Ihre Leistungen kleine Pokale zur Erinnerung.

Glückwunsch an alle Judoka für die Leistungen im abgelaufenen Sportjahr.

Danke an unseren Abteilungsleiter Vladimir und den Trainern Antje, Josef, Frank, Thomas, sowie unseren Gruppenhelfern Alexandra und Dennis für euren tollen Einsatz 2019.

Unser Gruppenfoto vom letzten Trainingstag in der Turnhalle der Buschei Grundschule, die frisch renoviert im neuen Glanz erstrahlt.

Die Abteilung Scharnhosrt wünscht allen Mitgliedern, Eltern, Großeltern, Geschwistern und Judofreunden frohe Weihnachtstage und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2020.