Am Freitag den 17.06.2022 hat der 1. Judo und Jiu-Jitsu-Club Dortmund e.V. 1952 sein 70 jähriges Vereinsjubiläum im Restaurant Overkamp in Dortmund gebührend gefeiert. 68 Gäste haben teilgenommen und bei gutem Essen, Musik und Tanz dieses gelungene Event genossen.

Unser Bild zeigt die geladenen Ehrengäste von links hinten Andreas Kleegräfe, DJB Vorstandsmitglied, Jörg Bräutigam, Verbandsjugendleiter beim NWJV und Vorstandsmitglied im Jugendbereich des DJB, Dr. Schlüter, Schatzmeister Karate KDNW, Thomas Westphal, Oberbürgermeister der Stadt Dortmund, Samir El Hammouti, Vorsitzender vom 1. JJJC Dortmund e.V.

Jürgen Werdeker, Ehrenmitglied und ehemaliger Vorsitzender und Organisator der Veranstaltung, Sandro Barbato, 6. Dan und Abteilungsleiter Karate beim 1.JJJCDortmund e.V. und Horst Nehm, Geschäftsführer Karate KDNW.

Weiterhin war der Sohn des Vereinsmitbegründers Harald Greven, ehemaliges Olympiamitglied und Nationalmannschaftskämpfer Karl Salzsiedler, unser ältestes Vereinsmitglied Walter Diegelmann mit fast 95 Jahren und Ehrenmitglied, Ralf Witzkowski, Ehrenmitglied und bis heute erfolgreichster Jiu-Jiutsuka im Verein, Holger Martens, ehemaliger Jiu-Jitsu Trainer von Ralf Witzkowski und ehemaliger Vorsitzender, Karl-Peter Friedhoff, ehemaliger langjähriger Abteilungsleiter und Trainer der Abteilung Scharnhorst und unserer höchster aktiver 6. Dan im Judo Mirco Fabig dabei.

Es war ein toller Abend und danke, das ihr so zahlreich teilgenommen habt. Natürlich waren auch viele Trainer und Übungsleiter aus allen Abteilungen dabei, sowie viele weitere Mitglieder und Vorstandsmitglieder. Ihr macht einen tollen ehrenamtlichen Job und ohne euch wäre der Verein nicht so erfolgreich.

In den 70 Jahren seit Vereinsgründung konnten viele Deutsche Meistertitel und internationale Siege errungen werden. Außerdem wurde der 1. JJJC Dortmund der erste Sieger beim "Rhode Pokal". Der Verein Kämpfte in seiner Glanzzeit sogar in der 1. Judo-Bundesliga.

Heute gibt es eine Frauenmannschaft, die vom stellvertretenden Vorsitzenden "Jugend und Sport" Frank Räther betreut wird und erfolgreich in der NRW Liga kämpft. Das Männerteam unter der Leitung von Trainer Peter Zobel kämpft derzeit in der Judo-Verbandsliga Westfalen.

Unsere Abteilungsleiterin Kerstin Räther aus Huckarde wurde vor einigen Jahren vom DJB als "Trainerin der Jahres" ausgezeichnet. Sandro Barbato, der die Abteilung Karate leitet, erhielt vor einigen Jahren die Auszeichnung "Engel der Nordstadt". Sandro selbst ist heute noch aktiver Kämpfer der Masterklasse und mit seinen erfolgen ein Vorbild für seine Schützlinge in der Abteilung Karate.

Auch Josef Dawid, Abteilungsleiter und Trainer der Abteilung Scharnhorst nimmt noch regelmäßig an Wettkämpfen teil und wurde 2021 Deutscher Vizemeister bei den Ü30 Meisterschaften.

Der im März 2022 auf der Mitgliederversammlung neu gewählte junge Vorsitzende Samir El Hammouti möchte den Verein, unter anderem mit Hilfe der sozialen Medien, wieder nach vorne bringen und den zu verzeichneten Mitgliederrückgang durch die Corona-Pandemie möglichst schnell beenden. Wir wünschen dem neuen Vorsitzenden viel Erfolg bei dieser Aufgabe und dem Verein weiterhin viele sportliche "Highlights".

Die Abteilungen veranstalten separat für die Kinder und Jugendlichen im Verein eigene Events zum 70 jährigen Vereinsjubiläum. Die Abteilung Scharnhorst war bereits mit vielen Kindern beim Kinobesuch und alle hatten viel Spaß.