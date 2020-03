Nachdem Taekwon-Do-Sportler Arif Sorhan vom MultiSport-Verein (MSV) Dortmund bereits zu Weihnachten seine Dan-Prüfung vor einer Prüfkommission abgelegt hatte, konnte der junge Kampfsportler nun in der MSV-Trainingsstätte in Scharnhorst die Urkunde aus den Händen der verantwortlichen Dan-Trainer Andreas Kirsch und Jessica Kölling (beide 3.Dan) entgegennehmen.

Somit ist Arif Sorhan mit seinen 15 Jahren einer der jüngsten Dan-Träger im Verein. Bereits mit sieben Jahren hatte er mit dem Taekwon-Do angefangen und hat nun nach anstrengenden acht Jahren Training den Meistergrad erreicht.

Der Verein ist stolz auf seinen neuen Danträger und frischgebackenen Stadtmeister. Diesen Titel hatte sich Arif Sorhan im Februar bei der Dortmunder Stadtmeisterschaft erkämpft. "So zeichnet sich die intensive Jugendarbeit des MSV Dortmund 2002 aus", freut sich Andreas Kirsch, auch 1. Vorsitzender Vereinsentwicklung beim MSV.

Kostenloses dreiwöchiges Probetraining

 Für Interessierte bietet der MSV Dortmund ein dreiwöchiges kostenloses Probetraining in allen seinen Trainingsgruppen in Scharnhorst, Derne und der Oststadt an. Weitere Infos gibt es unter Tel. 0159-05234348 bzw. per E-Mail an info@msv-dortmund.de oder auf der Vereinshomepage (www.msv-dortmund.de) und auf Facebook (MSV-Dortmund).