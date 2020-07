Das Schuljahr ist beendet und die großen Ferien sind voll im Gange. Eigentlich wie jedes Jahr, aber doch ganz anders. Über 4 Monate stand das Vereinsleben nun fast still, denn die Gesundheit der Mitglieder und Mitbürger geht vor. Eine solche Situation gab es in der Vereinsgeschichte bisher noch nie. Seit einiger Zeit rollt der Ball aber wieder, das Hygienekonzept steht und das Training kann weitergehen.

Damit das so bleibt, braucht es wahrscheinlich weiterhin ein bisschen Disziplin von jedem von uns, damit uns Corona keinen weiteren Strich durch die Rechnung macht.

Bleiben Sie gesund und halten Sie Abstand, der TuS Eving-Lindenhorst wünscht Ihnen schöne Ferien!

Nähere Informationen zum Verein und seinem Angebot finden Sie unter TuS Eving