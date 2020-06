Da aufgrund der nach wie vor bestehenden Covid 19-Auflagen das Sportangebot für Kinder und Jugendliche vorübergehend eingestellt wurde und voraussichtlich erst nach den Sommerferien wieder anläuft, bietet der Jugendausschuss der DJK Eintracht Schanrhorst neben der bereits angelaufenen Stadtteil-Rallye für Kinder und Jugendliche als weiteres Bewegungsangebot in den Ferien eine Waldrallye für die jüngeren Kinder mit ihren Eltern an.

"Die Natur ist etwas Wunderschönes und es gibt im Nahbereich viel Spannendes zu entdecken und zu erleben für Groß und Klein", wirbt Viola Schalla für das Angebot des DJK-Jugendteams: "Wir wollen gerne mit Euch und Euren Kindern einen schönen Nachmittag verbringen." Gute Laune und viel Spaß sollen dabei an erster Stelle stehen.

Folgende Termine - jeweils von 16 bis gegen 18 Uhr - stehen zur Auswahl: Montag, 29. Juni, Mittwoch, 1. Juli, sowie Donnerstag, 9. Juli. Treffpunkt ist jeweils in Scharnhorst am Parkplatz der Kleingartenanlage „Alte Körne“ am Ende der Kafkastraße, Ecke Werzenkamp.

Eine telefonische Anmeldung ist notwendig, da der Verein auch hier an die Corona-Schutzauflagen gebunden ist. Anmeldungen können erfolgen bei Jürgen Schlüter, Tel. 0231/236088, und Manuela Albert, Tel. 0231/9238143.