Große Freude herrscht beim MultiSport-Verein (MSV) Dortmund 2002 angesichts der Erfolge seiner jungen Vereinsmitglieder bei der Dortmunder Taekwon-Do-Jugend-Stadtmeisterschaft in Hombruch.

Der MSV Dortmund entsandte fünf junge Teilnehmer*innen nach Hombruch und errang gleich drei Stadtmeister-Titel und zwei Vizemeister-Titel. Als neue Stadtmeister kehrten jeweils heim mit ersten Plätzen in der Kategorie Kampf Arif Sorhan, Anes Murati und Jan Heinzmann. Vizemeister beim Formenlauf wurden die Zweiplatzierten Angelina Justus und Andre Pfeffer.

"Dieses überaus gutes Ergebnis haben die Jugendtrainer Martin Nagel (1.Dan) und Andreas Justus( 2.Dan) in hervorragender Arbeit vorbereitet", so Andreas Kirsch, 1. MSV-Vorsitzender Vereinsentwicklung.

Gekämpft wird im „Leichtkontakt“ im Punkt-Stopp Verfahren, wobei nach jedem Treffer, der Kampf für eine Punktwertung unterbrochen wird. "Hervorheben muss man unser Nachwuchstalent Anes Murati, der als Gelbgurt sein erstes Turnier in der Anfängerklasse besucht hat und überaus souverän seine Kämpfe gewonnen hat", so Kirsch.

Kinder und Erwachsene können übrigens jederzeit an einem kostenlosen Probetraining teilnehmen. Trainingsmöglichkeiten gibt es in Derne und in Scharnhorst sowie eine neue Einsteigergruppe für Erwachsene in der östlichen Innenstadt in der Ricarda Huch Realschule.

Weitere Informationen unter Tel. 0159-05234348 oder auf der Vereins-Homepage www.msv-dortmund.de sowie unter Instagram.