Während die 1. Mannschaft des TuS Eving Lindenhorst pausiert, empfängt die Zweitvertretung die SG Alemannia Scharnhorst. Scharnhorst ist der direkte Tabellennachbar der Grün-Weißen, hat allerdings drei Zähler weniger auf der Habenseite. Bei einem Sieg würde die in dieser Saison neu formatierte Mannschaft der Evinger in der Tabelle weiter nach oben rücken und hofft auf Zuschauerunterstützung aus den eigenen Reihen. Anpfiff ist um 13 Uhr an der Probstheidastraße in Eving mit Blick auf den Förderturm.