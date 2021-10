Sieben Punkte in drei Spielen



13 Uhr: TuS Eving-Lindenhorst II - DJK TuS Körne III 2:0:

Als Tabellenelfter in die Partie gestartet konnte man durch 2 Tore von Kevin Wölfl in der 20. (Strafstoßtor) und 23. Minute alles klar machen und auf den 8. Platz hochrutschen.

15 Uhr: TuS Eving-Lindenhorst - BW Alstedde II (U23) 3:3:

Gegen den Tabellenzweiten aus Alstedde ging die Mannschaft von Trainer Mohammad Bakhtian in der 11. Minute durch einen Treffer von Taglione in Führung. Eine Viertelstunde später musste man den Ausgleich hinnehmen, konnte aber in der 40. Minute abermals durch ein Tor von Mahmoud 2:1 in Führung und in die Halbzeitpause gehen. Nach dem Wiederanpfiff konnte Alstedde in der 47. Minute per Elfmeter ausgleichen, bevor die Grün-Weißen abermals ab der 5. Minute vorn lagen, nachdem Useiwi den Ball im Netz des Gegners unterbringen konnte. Es bleib spannend bis zum Schluss. In der Nachspielzeit konnte der Tabellenzweite aus Alstedde in der 90 + 7. Minute den Ausgleich zum 3:3 Endstand erzielen und einen Punkt von der Probstheidastraße mitnehmen. Während Alstedde durch dieses Ergebnis auf Platz 4 abrutscht bleibt der TuS auf Platz 6.

17 Uhr: TuS Eving-Lindenhorst III - SV Dortmund-Wickede 4:2:

Im letzten Spiel des Tages gab es noch einmal drei Punkte für die Grün-Weißen. Dabei ging Eving in der 9. Minute durch ein Tor von Cengiz in Führung. Ab der 20. Minute spielte man nach einer rot-gelben Karte für den Gegener aus Wickede in Überzahl, trotzdem konnte Wickede in der 26. Minute ausgleichen. So ging es dann in die Halbzeitpause. Nach Wiederanpfiff ging Wickede in Führung, bevor Cengiz in der 51., 76. und 80. Minute einen Hattrick landete und alles klar machte. In der 86. Minute musste ein weiterer Wickeder Akteur mit gelb-rot vom Platz. Damit schiebt sich die Mannschaft von Trainer Ercan Ilkban auf den 3. Tabellenplatz - mit nur 2 Punkten Abstand auf den ersten.