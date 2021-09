Heimspieltag an der Probstheidastraße:

Gleich alle drei Herrenmannschaften des TuS Eving-Lindenhorst stellten sich an der Probstheidastraße dem heimischen Publikum und bei den Ergebnissen war alles dabei. Ein Sieg, ein Unentschieden und eine Niederlage

13:00 Uhr / TuS Eving-Lindenhorst II - TuS Neuasseln III 1:5:

Den Auftakt macht die Zweitvertretung der Grün-Weißen, die sich auch an diesem Spieltag mit einer Niederlage abfinden musste. 1:5 für TuS Asseln III hieß es nach 90 Minuten. Den einzigen Treffer für Eving erzielte Kevin Wölfl in der 15. Minute zum 1:1 Ausgleich, nachdem Asseln in der 14. Minute vorgelegt hatte. Für Asseln trafen Wulff (14. und 19.); Tas (38.) in der 1.Halbzeit sowie Grewe (68.) und Bak (78.) in der 2. Halbzeit.

15:00 Uhr / TuS Eving-Lindenhorst - VfB Lünen II 3:1:

Die erste Mannschaft punktete 3:1 gegen die Zweitvertretung des VfB Lünen. Dabei ging Eving schon in der 7. Minute durch ein Tor von Bellite in Führung und konnte diesen Vorsprung bis in die 77. Minute halten. Dann wurde es noch einmal spannend an der Probsheidastraße, denn der VfB konnte durch Christal ausgleichen. 12 Minuten mussten die Zuschauer zittern, bevor wieder einmal Bellite den Ball im Netz des VfB unterbringen konnte. Das 3:1 fiel durch da Silva in der Nachspielzeit.

17:00 Uhr / TuS Eving-Lindenhorst III - VfB Lünen III 4:4:

Das Schlussspiel bestritt die Drittvertretung und nach einem torreichen Spiel in der letzten Woche fielen auch in dieser Begegnung wieder viele Tore. Insgesamt 4 mal mussten die Torhüter jeweils hinter sich greifen. dabei lag die Mannschaft aus Eving fast die ganze Spielzeit über in Führung. In der 20. erzielte Balaban das 1:0, in der 40. Minute konnte Lünen ausgleichen, ähnlich sah es in der 2. Halbzeit aus, als Can das 2:1 schoss und der VfB abermals in der 58. Minute ausglich. Danach legte Eving noch einmal durch Özdemir und Balaban vor, konnte aber nicht verhindern, dass der VfB die letzten Minuten des Spiels nutzte, um in der 89. heranzukommen und quasi mit dem Abpfiff den Ausgleich erzielte.