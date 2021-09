Der (katholische) DJK Landesverband NRW veranstaltet am Donnerstag, 7. Oktober, einen Fachtag für Erzieher*innen in der Gesamtschule Scharnhorst, Mackenrothweg 15, in Dortmund-Scharnhorst.

Die Teilnehmer*innen haben die Möglichkeit, aus verschiedenen Workshops zum Thema „Bewegung in der Kita“ zu wählen. Das Eingangsreferat hält Prof. Dr. Nils Neuber von der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.

Der Fachtag beginnt um 15 Uhr. Der Teilnahmebeitrag beträgt 30 Euro.

Anmeldung und weitere Informationen per E-Mail an info@djklvnrw.de.