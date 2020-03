Um 13 Uhr treffen am heutigen Sonntag die Zweitvertretung des FC Roj und der TuS Eving Lindenhorst in der Kreisliga B aufeinander. Nach einer desolaten Hinrunde läuft es gut bei den Grün-Weißen, denn aus den letzten 4 Spielen konnten sie 9 Punkte holen. Damit sind sie nur noch 4 Punkte von den Nichtabstiegsplätzen entfernt. Klarer Favourit ist aber die Mannschaft des FC Roj, die am letzten Spieltag gegen den Spitzenreiter aus Brambauer unentschieden spielte.

13 Uhr FC Roj II - TuS Eving-Lindenhorst / Roj-Stadion, Eberstr. 26