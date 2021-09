Am 04.09.2021 fand in Witten nach langer Lockdownzeit die erste Judo Dan Prüfung in NRW statt.

Aus der Judo Abteilung Do-Mitte des 1.JJJC Dortmund stellten sich Aleyda Aslan, Alexander Kalka, Dominik Roeske, Shane Kanus und Pascal Horsthemke der Prüfung zum schwarzen Gürtel.

Nach einer Vorbereitungszeit die aufgrund von Corona zweimal durch einen Lockdown unterbrochen wurde, war es dann endlich soweit! Es wurden eine Kata, verschiedene Würfe, Haltegriffe, Armhebel und Würgegriffe geprüft. Die fünf konnten in jedem Prüfungsfach die drei Prüfer begeistern und bekamen durchweg Höchstnoten! Nach knapp 5 Stunden konnten sie dann auch alle ihre Auszeichnung zum 1. Dan als Prüfungsbeste entgegennehmen!

Aufgrund ihrer besonderen Leistungen wurden die fünf am nächsten Tag auf der Mitgliederversammlung von Verein geehrt!

Infos zum Training direkt vor Ort in der Carl Holtschneider Str. 3, 44145 Dortmund montags - freitags (außer mittwochs) oder unter www.1jjjc-do.de

Auf dem Bild von links nach rechts, Pascal Horsthemke, Alexander Kalka, Dominik Roeske, Shane Kanus und Aleyda Aslan