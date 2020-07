Die Handball-Jugend des TuS Scharnhorst hat das Training wieder aufgenommen.

Jugendvorstand Maximilian Heinz: "Um unseren Jugendlichen aus der männlichen C Jugend (von zwölf bis 15 Jahren) während der Corona-Pandemie eine Abwechslung zu bieten, trainieren wir (...) aktuell draußen an der frischen Luft." Die Trainingseinheiten absolvieren die Sportler an verschiedenen Orten wie dem Gummiplatz an der Gesamtschule Scharnhorst, am nahen Kurler Busch oder in Grevel an den Feldern. Schnelligkeit, Ausdauer, und Kraft werden trotz fehlender Halle trainiert, ebenso Würfe und Pässe. Heinz ergänzt: "Die Jungs haben großen Spaß am Training im Freien und sehen es als eine gute Alternative zur doch tristen Halle."

Noch Verstärkung fürs Team gesucht

Indes sucht der TuS Scharnhorst noch Verstärkung fürs Team, speziell Torleute. Trainiert wird wegen der Schulferien aktuell montags von 17 bis 18.30 Uhr. Treffpunkt ist an der Gesamtschule Scharnhorst, Mackenrothweg 15, hinten auf dem Parkplatz.(NA)

 Kontakt (M. Heinz) per E-Mail: maxiheinz1997@aol.de.