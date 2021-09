Gleich 3 Heimspiele

Am Sonntag, dem 12. September spielen alle drei Herrenmannschaften des TuS Eving-Lindenhorst an der Probstheidastraße vor heimischem Publikum.

13:00 Uhr / TuS Eving_Lindenhorst II - TuS Neuasseln III:

Den Auftakt macht die Zweitvertretung der Grün-Weißen, die ihre Schlappe gegen Barop vom letzten Sonntag wettmachen möchte. Gegner ist TuS Asseln III.

15:00 Uhr / TuS Eving-Lindenhorst - VfB Lünen II:

Danach empfängt die erste Mannschaft den VfB Lünen II und möchte ihren Sieg vom letzten Wochenende gegen Balikesirspor wiederholen.

17:00 Uhr / TuS Eving-Lindenhorst III - VfB Lünen III:

Das Schlussspiel bestreitet die Drittvertretung, die am letzten Wochenende an gleicher Stelle mit 7:0 gegen RW Balikesirspor gewonnen hat. Sie empfängt ebenso wie die erste Mannschaft den VfB Lünen, allerdings die Drittvertretung.

Alle drei Mannschaften würden sich über heimische Unterstützung freuen.