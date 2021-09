Als am Samstag, dem 18.09.2021, die Jahreshauptversammlung (JHV) der FS1898-Kanuten auf dem Programm stand, war es nicht nur eine vereinsrechtliche Pflichtaufgabe, sondern - endlich - wieder „richtiges“ Vereinsleben mit persönlichen Kontakten. Die Erleichterung war dem Vorsitzenden Rainer Zimpel schon bei der Begrüßung anzumerken.

Zwar fielen die Berichte insbesondere der Warte für die Wander- und Rennfahrer eher „dünn“ aus, was aber dem Umstand geschuldet war, dass in den letzten eineinhalb Jahren kaum Veranstaltungen stattfanden.

Um so erfreulicher waren die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften. Denn neben Stefan Hodain (10 Jahre), Christian Kelch (25 Jahre) und Rainer Zimpel (30 Jahre) stand vor allem Heinz-Werner Reck im Mittelpunkt, der die Ehrenurkunde für platinhafte 70 Jahre Mitglied in der Kanuabteilung des FS1898 persönlich entgegennehmen konnte.

Ein besonderes Dankeschön erhielten Brigitte und Jürgen Kelch, die seit 25 Jahren in der Restauration für das leibliche Wohl der Mitglieder des Gesamtvereins FS1898 sorgen.

Gedacht wurde aber auch der verstorbenen Helga Schuk, die in ihrer 53-jährigen Mitgliedschaft in mehreren Ehrenämtern z. B. als Frauenwartin und Leiterin der Frauen-Gymnastik-Gruppe das Vereinsleben aktiv gefördert hat.

Erfreulicher Weise konnte der Vorsitzende Rainer Zimpel feststellen, dass im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen es keinen coronabedingten Mitgliederschwund bei den Kanuten gegeben hat. Aufgrund der großen Nachfrage bei den Schnuppertrainings ist bis zum Ende des Jahres sogar mit einem leichten Zuwachs zu rechnen.

Bei den anstehenden Wahlen wurden Wolfgang Feld als Geschäftsführer, Sigrun Nowakowski als Bootshauswartin, Volker Kynast als Bootswart, Brigitte Kelch für Interne Kommunikation und Christian Kelch als Jugendwart einstimmig wiedergewählt. Lediglich die 2. Wanderwartin Anne Rott konnte sich aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Wiederwahl stellen. Rainer Zimpel würdigte ihr besonderes Engagement und bedankte sich für die geleistete Arbeit. Das Amt übernahm Christoph Leistner.

Nachdem einige administrative Änderungen an der Abteilungsordnung einstimmig „abgesegnet“ wurden, konnte Zimpel die sehr harmonische Veranstaltung beenden.

Und da man gewissermaßen wieder auf den Vereinsleben-Geschmack gekommen war, wurde gleich am Sonntag das gemeinsame Abpaddeln als Saisonabschluss durchgeführt. Bei nochmals sommerlichen Temperaturen war wegen des außergewöhnlich großen Andrangs der Bootssteg fast zu klein. So fanden auch die Taufen der drei neuen Jugendboote „Bob“, „Otter“ und „Ida“ mit zahlreichen applaudierenden Zuschauern statt. Die jungen Kapitäne mussten ihre Taufbierchen jedoch gänzlich für ihre Boote verwenden, für sie war das Nippen verboten.