Gleich drei Heimniederlagen:

Alle drei Herrenmannschaften schlossen am Sonntag, den 15. August mir einer Niederlage vor heimischem Publikum ab.

TuS Eving II - Dorstfelder SC 1:5:

Den Anfang machte um 13 Uhr die Zweitvertretung der Grün-Weißen, die mit 1:5 gegen die eine Liga höher spielenden Dorstfelder unter die Räder geriet. Dabei spielte auf Dorstfelder Seite mit Rafiq Bentit ein alter Bekannter, der in Jugendzeiten und auch in seiner ersten Seniorensaison die Schuhe für den TuS Eving schnürte. Die Tore für Dorstfeld erzielten: Noack, Roiz, Swierzek, Nicolae und Cotoveanu. Auf Evinger Seite traf in der 65. Minute Matthias Goeke.

TuS Eving - FC Azadi 0:1:

Eine knappe Niederlage musste die erste Mannschaft gegen den FC Azadi hinnehen, für den FC traf Marcel Guerra in der 24. Minute zum 0:1 Endstand.

TuS Eving III - SG Phönix Eving II 0:2:

Im Spiel gegen den Ortsrevalen vom SG Phönix unterlag die dritte Mannschaft des TuS mit 0:2.