Anlässlich des 70 jährigen Vereinsjubiläums sind die Judokinder vom 1. Judo und Jiu-Jitsu-Club Dortmund e.V. 1952 aus der Abteilung Scharnhorst vom Verein ins Kino eingeladen worden.

Jede der vier Abteilungen hat die Möglichkeit, verschiedene Aktivitäten im Jubiläumsjahr durchzuführen, die vom Verein kostenmäßig übernommen werden.

Die Jugendsprecher aus der Abteilung Scharnhorst haben sich im Vorfeld mit den Judokindern abgestimmt, was Sie denn gerne unternehmen wollen.

Somit viel die Wahl auf einen gemeinsamen Kinobesuch mit Popkorn und guter Laune.

Die Aktion war ein voller Erfolg und die Kinder und Jugendlichen hatten viel Spass.

Am Freitag den 17. Juni 2022 findet für die Erwachsenen und Jugendlichen ab 16 Jahre eine Jubiläumsfeier in der Orangerie im Restaurant Overkamp in Dortmund statt, wo das Jubiläum bei gutem Essen, Getränken, Musik und Tanz gebührend gefeiert wird.

Als Ehrengäste erwarten wir den Oberbürgermeinster aus Dortmund Thomas Westphal und Vertreter der Verbänder Deutscher Judobund (Andreas Kleegräfe), vom Nordrhein Westfälischen Judoverband Jenny Goldschmidt als Vizepräsidentin, sowie vom Karateverband den Geschäftsführer Horst Nehm und den Schatzmeister D. Schüter.

Unser Gruppenfoto zeigt die Teilnehmer beim Kinobesuch.

In den Sommerferien ist Trainingspause, danach können interessierte Kinder und Jugendliche gerne zu einem kostenlosen Probetraining vorbeischauen.

Mehr informationen auf unserer Internetseite unter www.1jjjc-do.de