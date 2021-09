SV Dortmund Wickede 82 - TuS Eving-Lindenhorst 0:8

Die in der Kreisliga C angesiedelte Mannschaft von Wickede war dem TuS Eving am Mittwochabend im Kreispokal in allen Belangen unterlegen. Dabei dauerte es immerhin fast eine halbe Stunde, bis das erste Tor fiel, danach ging es Schlag auf Schlag. Bellite und Cengiz brachten den Ball jeweils zweimal im Netz des Gegners unter.

Nach der Halbzeitpause war es wieder Bellite, der den 5. Treffer für Eving in der 74. Minute erzielte. Nur 2 Minuten später traf Mahmoud. In der 80. und 88. Minute fielen die letzten beiden Treffer durch Seyrek und Özdemir.

Damit hat man eine gute Motivation geschaffen, um auch im nächsten Meisterschaftsspiel am 5. September gegen RW Balikesirspor erfolgreich zu sein.