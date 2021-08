Im Rahmen des "Bildungssommer 2021" hat die DJK Eintracht Scharnhorst Kindern im Alter von sechs bis zehn Jahren eine actionreiche Woche lang ein kunterbuntes Ferienprogramm an der Kautsky-Grundschule angeboten.

Das Angebot - eine Anmeldung war erforderlich - entlastete Familien, die durch Distanzlernen und eingeschränkte Aktivitäten einer hohen Belastung ausgesetzt waren. Geplant und durchgeführt wurde die DJK-Ferienwoche vom JUKA-Team des Vereins, das heißt: von der Jugend- und Kinderabteilung.

"Ein vielfältiges Programm begeisterte die Kinder, die viel Spaß hatten", berichtet DJK-Vereinssprecherin Viola Schalla: "Sie durften kreativ sein, sich sportlich betätigen und konnten natürlich auch eine Menge lernen." Neurokinetische Angebote förderten die Konzentration und Merkfähigkeit.

Zudem ging zum Ausflug in den Westfaltenpark mit Bus und Bahn, was für viele Kinder schon ein Highlight war. Auch wurde die Kletterhalle "Glücksgriff" in Wickede besucht, wo die Kids beim Bouldern mal so richtig hoch hinaus konnten. Aber auch der eigene Ortsteil Scharnhorst kam nicht zu kurz. Er und das Naturschutzgebiet "Alte Körne" wurden bei einer Tablet-Rallye, einer Online-Schnitzeljagd, erkundet. Und in der "Wörterfabrik" wurden auf spielerische Weise Buchstaben erlernt und gestaltet.

Am Abschlusstag wurde zudem aus einem „Angst-Tunnel“ ein „Mutmach-Tunnel“. Zusammen mit der Künstlerin Astrid Halfmann wurde in Alt-Scharnhorst der Tunnel unter dem Motto : „Kunst kann mehr - Scharnhorster Kinder bringen Licht ins Dunkel!“ verschönert.

Das Juka-Team der DJK Eintracht bedankt sich indes bei allen Beteiligten und freut sich jetzt schon auf die Sommerferien 2022: "Vielleicht seid ihr dann auch mit dabei?"