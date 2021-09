BV Lünen - TuS Eving-Lindenhorst 5:1:

Um 15 Uhr startete die Begegnung zwischen der Mannschaft aus Lünen, die "In der Geist" zwischen Lünen und Brambauer ihre Heimspiele austrägt, und der ersten Mannschaft des TuS Eving-Lindenhorst. Die Grün-Weißen mussten sich am Ende 5:1 geschlagen geben. Schon nach 12 Minuten lag man mit 2:0 zurück. Zwar gelang in der 17. Minute durch Bazzi der Anschlusstreffer zum 2:1, dem Spielstand mit dem es in die Pause ging, doch in der zweiten Halbzeit erzielte der BV Lünen 3 weitere Tore zum 5:1 Endstand.

Anzumerken ist noch, dass in dieser Spielklasse der FC Brambauer vom Spielbetrieb ausgeschlossen wurde und daher als erster Absteiger in der Kreisliga B3 feststeht.

VfL Kemminghausen III - TuS Eving-Lindenhorst II 2:3:

Im Duell der beiden Nordstadtvereine hatte am Ende der Gast aus Eving am Gretelweg die Nase vorn. Insgesamt 10 gelbe und gleich drei rot-gelbe Karten zückte der Schiedsrichter, so dass am Ende nur noch 9 gegen 10 spielten. Die Gäste aus Eving gingen in der 20. Minute (Wölfel) 0:1 in Führung und so blieb es auch bis zur Halbzeitpause. In der 63. Minute glich Kemminghausen durch ein Tor von Omono aus, aber drei Minuten später traf Wölfel ein zweites Mal für Eving und stellte den Abstand wieder her. Das 2:2 durch Neuhaus fiel in der 89. Minute und in der 90 +13. Minute schoss Florian Mehmeti das Entscheidungstor zum Endstand 2:3 für Eving.

Die dritte Mannschaft ds TuS gewann kampflos gegen Husen-Kurl, denn die Mannschaft wurde bereits zurückgezogen.