Torwart im Norden:

Auch in der kommenden Saison bleibt Max Burbaum dem Dortmunder Norden treu. Sein neuer Verein heißt Blau-Weiß Huckarde. Damit steht er für den vierten Verein im nördlichen Dortmund zwischen den Pfosten.

Erste Schritte im Fußball und Torwartschule Brandt

Fußball spielt er seit 2006, nach der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland stand er beim TV Brechten als Mini-Kicker zunächst in der Abwehr auf dem Feld und kurze Zeit später im Tor. Seit 2015 wird er bei der Torwartschule Sascha Brandt, die einmal wöchentlich ihre Zelte auf dem Sportplatz am Schifforst aufgeschlagen hat, professionell in die richtigen Techniken und Taktiken eines Torwarts eingeführt, was einen enormen Entwicklungsschub ausgelöst hat.

Torwartschule Brandt

Zweite Station: TuS Eving Lindenhorst

Nach 10 Jahren beim TV Brechten wechselte er 2016 zum TuS Eving Lindenhorst, wo er in seinem letzten B-Jugendjahr mit der Mannschaft unter Trainer Ingo Lewandowski die Meisterschaft gewann. Schon als U19 Spieler spielte er in der 1. Herrenmannschaft des TuS und zeigte, dass er durchaus in der Lage war, im Erwachsenenbereich mitzuhalten. Immer unterstützt von Torwarttrainer Sascha Brandt.

Max Burbaum im Spiel gegen seinen Verein aus Jugendzeiten, den TV Brechten

Weitere Entwicklung

Aus sportlichen Gründen wechselte er nach der Saison 2018/2019 aus der Kreisliga B vom TuS Eving in die Bezirksliga nach Kemminghausen. Auch hier konnte er seine Leistung unter Beweis stellen. In der letzten Saison ging es in die Landesliga zu Türkspor Dortmund, um vom Erfahrungsschatz eines der besten Torhüter Dortmunds Mo Acil zu lernen sowie vom Training unter Reza Hassani und Kevin Großkreutz zu profitieren.

Saison 2021/22 BW Huckarde:

Eine Verlängerung mit Türkspor Dortmund schlug er schweren Herzens aus, denn das Training mit Mo Acil und Torwarttrainer Mehmet Akcay hat ihn noch einmal nach vorn gebracht. Aber nach der zwangsweisen Corona-Pause will Max Burbaum wieder ins Tor und BW Huckarde mit den in der letzten Saison gemachten Erfahrungen verstärken. In Huckarde trifft er auf Aaron Spichal mit dem er schon in Kemminghausen gemeinsam auf dem Platz gestanden hat, zudem freut er sich auf die neue Aufgabe und die Zusammenarbeit mit Thomas Faust.