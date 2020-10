Kreisliga B:

Am Sonntag kommt es zum Nachbarschaftsduell zwischen den beiden Evinger Vereinen TuS und Selimiye Spor. Während der TuS Eving mit 4 Zählern im Mittelfeld steht, führt der Gast vom Grävingholz mit 13 Punkten die Tabelle an. Bei den Gegentoren gibt es keine großen Unterschiede, da haben die Grün-Weißen bisher trotz 3 Niederlagen erst 2 mehr als Selimiye, die noch gar nicht verloren haben, allerdings hat Selimeye das gegnerische Tor sechsmal öfter getroffen als der TuS. Das soll am Sonntag anders werden.

Anpfiff ist um 16 Uhr an der Probstheidastraße.

Kreisliga C:

Bereits um 13 Uhr empfängt die 2. Mannschaft des TuS Eving den SC Husen-Kurl III und hofft auf den 2. Saisonsieg.