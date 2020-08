Nach 151 Tagen durften die Jugendmannschaften des TuS Scharnhorst ihr Training wieder in der Sporthalle an der Gesamtschule Scharnhorst, Mackenrothweg 15, aufnehmen. Unter strengen hygienischen Auflagen, die die Spieler/innen schon aus den Schulalltag kennen, erlernen die Jugendlichen das Handballspiel und freuen sich wieder in der Halle trainieren zu dürfen, vor allem, weil die Halle gut gekühlt ist und eine schöne Abwechslung zu den hochsommerlichen Temperaturen ist.

Die Saison beginnt am ersten Novemberwochenende, dadurch haben die Übungsleiter genügend Zeit die Mannschaften einzuspielen und auch neue Spieler, die dazukommen, zu formen, damit sie zum Saisonstart das komplette Erlebnis des Handballs miterleben können.

Interessierte Jungs (12-16 Jahre) können montags und donnerstags um 17 Uhr zu Sporthalle der Gesamtschule Scharnhorst kommen, interessierte Mädchen (12-16 Jahren) dienstags und donnerstags.

Die restlichen Trainingszeiten stehen auf der Homepage: www.handball.tusscharnhorst.de