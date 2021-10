Die DJK Eintracht Scharnhorst bietet vom 26. Oktober bis 21. Dezember einen neuen Kurs "Fit im Alter - Gesundheit braucht Bewegung" in Derne im Bürgertreff "Gerne in Derne", Altenderner Str. 19, an.

Zielgruppe sind Ältere, die durch gymnastische Übungen ihre Beweglichkeit erhalten oder wiedererlangen, die Muskulatur kräftigen und ihr Koordinations- und Konzentrationsvermögen aktivieren möchten.

Trainiert wird unter Leitung von Ute Tonkes dienstags von 14 bis 15 Uhr. Neun Termine kosten 33 Euro. Ein Einstieg sei jederzeit möglich. Anmeldung bei Monika Weber, Tel. 0231/5304706.

Es gelten die aktuellen Corona-Regeln.