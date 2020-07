Nachdem die für März geplante Jahreshauptversammlung (JHV) des Fußballvereins SG Phönix Eving 13/58 coronabedingt hatte abgesagt werden müssen, lädt die Vereinsspitze jetzt für Sonntag, 16. August, um 11 Uhr zum neuen JHV-Termin ins Vereinsheim auf der Sportanlage Grävingholz ein.

"Anschließend, ab 13 Uhr, stellen wir auf dem Sportplatz an der Grävingholzstraße 75a unsere neuen Seniorenmannschaften vor und bieten dazu Leckeres vom Grill sowie Getränke an", kündigt Phönix-Geschäftsführerin Martina Michel an.

Auf der Tagesordnung der Hauptversammlung stehen unter anderem die Ehrungen verstorbener Mitglieder, die Geschäfts-, Spiel-, Jugend- und Kassenberichte sowie der Bericht der Kassenprüfer. Auch Neuwahlen zum Vorstand gibt es.