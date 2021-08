Bei mäßigem Wetter traten die Damen der Dortmund Wanderers am Samstag zum Auswärtsspiel beim Tabellenführer in Ratingen an. Schon die Aufwärmphase lief aufgrund immer wieder auftretenden Regenschauern mehr als beschwerlich. Dies zeigte sich sowohl im Dortmunder Pitching als auch in der Defense. Den Ratingern hingegen schienen die Platzverhältnisse und der Regen nicht viel auszumachen. Konzentriertes Pitching und eine herausragende Schlagleistung der Goosenecks in beiden Spielen ließ den Wanderers kaum Luft zum Atmen. Einzig der Homerun von Jacqueline Möller war ein kleiner Lichtblick an diesem sonst so verregneten Tag. Die Goosenecks zeigten, dass sie völlig zurecht auf dem ersten Platz der Verbandsligatabelle stehen und holten sich zwei deutliche Siege mit 15:5.

Die Wanderers empfangen am 04.09. die Cologne Cardinals im Hoeschpark, denen man endlich auch mal einen Sieg abluchsen will.