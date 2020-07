Der Ruderclub (RC) Germania Dortmund bietet einen Ruderkurs für schwimmkundige Erwachsene auch ohne jegliche Rudervorkenntnisse an.

Gutes körperliches Befinden und Beweglichkeit sind erwünscht, das Alter spielt keine Rolle. Erlernt werden die Grundkenntnisse im Rudern auf dem Dortmund-Ems-Kanal. Trainiert wird freitags und samstags in Mannschaftsbooten mit je ein bis zwei Ausbildern an Bord.

Termine sind am 31. Juli, 1., 7. und 8. August jeweils von 18 bis 20 Uhr beim RC Germania, An den Bootshäusern 7. Sinnvoll ist eine Teilnahme an allen Terminen, da sie aufeinander aufbauen. Empfohlen wird enganliegende, dem Wetter angepasste Sportkleidung, Sportschuhe mit schmaler Ferse, ggf. Sonnen- bzw. Regenschutz und etwas zu trinken. Kostenbeitrag: 30 Euro. Anmeldeschluss: 27. Juli.

Infos/Anmeldung: www.rc-germania.de; E-Mail: rudern@rc-germania.de.