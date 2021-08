Gleich drei Heimspiele

Alle drei Mannschaften des TuS Eving starten am Sonntag (29. August) vor heimischem Publikum in die neue Saison.

13 Uhr: TuS Eving II - SG Lütgendortmund II

Den Anfang macht um 13 Uhr die Zweitvertretung der Grün-Weißen, die in der Kreisliga C4 auf die zweite Mannschaft von Lütgendortmund trifft.

15 Uhr: TuS Eving Lindenhorst - FC Roj II

Zur "Primetime" erfolgt der Anstoß der ersten Mannschaft gegen den FC Roj II in der Kreisliga B3. Die letzte Begegnung in der Meisterschaft 2019/20 am 8. März 2020 konnten die Grün-Weißen knapp mit 3:2 für sich entscheiden.

17 Uhr: TuS Eving III - SG Alemannia Scharnhorst II

Als letztes spielt die dritte Mannschaft gegen die Zweitvertretung aus Scharnhorst in der Kreisliga C7.